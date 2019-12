Viterbese – Berretti, domani alle 10.00 al campo del Pilastro

loading...

NewTuscia – VITERBO – La A.S. Viterbese comunica che domani alle ore 10:00 sul sintetico del Pilastro, che dal 2020 sarà la casa dei leoni per tutte le attività di allenamento, si svolgerà un partita tra la prima squadra e la Berretti. L’allenamento sarà a porte chiuse, poiché l’impianto al momento non è ancora accessibile al pubblico.

Al termine della partitella di domani la squadra godrà di alcuni giorni di vacanza in occasione delle festività natalizie e riprenderà gli allenamenti il 2 gennaio 2020.