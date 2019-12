Vetralla. Il Distretto Sociale VT4 aderisce alla rete regionale “T&T Sport & Music Network Lazio”

loading...

NewTuscia – VETRALLA – Il progetto è rivolto ai bambini e ragazzi di età compresa tra 8 e 15 anni, appartenenti a nuclei familiari in condizioni di fragilità economica o sociale, che potranno frequenare GRATUITAMENTE attività di promozione sportiva o musicale in condizioni di pari opportunità e non discriminazione.

L’adesione al progetto è stata decisa dalla conferenza dei sindaci del distretto socio sanitario Vt4 di martedì 17 dicembre e deliberata dalla giunta comunale di Vetralla, in veste di capofila, giovedì 19 dicembre.

Prossimi aggiornamenti su www.distrettosociosanitariovt4.it

AMMINISTRAZIONE COMUNE VETRALLA