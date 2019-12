A Tiziano Monti il Premio Angelo Jacopucci 2019

loading...

NewTuscia – TARQUINIA – E’ andato a Tiziano Monti il premio Angelo Jacopucci. A decretare il risultato finale una speciale giuria composta da amministratori comunali, rappresentati del mondo delle associazioni e giornalisti che hanno individuato nel 31enne atleta Anmil Sport Italia, Obiettivo 3 di Alex Zanardi e testimonial dell’associazione SuperAbile Viterbo la figura per l’edizione 2019.

Alla presenza del sindaco Alessandro Giulivi e di tutta l’Amministrazione comunale, delle associazioni sportive di Tarquinia, la cerimonia, ottimamente organizzata dall’assessore Martina Tosoni, ha avuto il momento più significativo non solo alla visione di un particolare video che raccontava la storia di Tiziano Monti dopo l’incidente stradale che gli ha causato l’amputazione di entrambe le gambe, ma anche e soprattutto alla consegna del premio, da parte di Gianni Bugno, indimenticato campione di ciclismo e pilota di elisoccorso, quando tutti i presenti si sono alzati in piedi per una lunga standing ovation.

La cerimonia, voluto per ricordare la figura di Angelo Jacopucci, indimenticato campione tarquiniese di pugilato, si è svolta presso il Teatro Comunale San Marco ed è stata non solo una bella di festa di sport ma anche occasione per riunire tutti gli sportivi ed apprezzarne i talenti.

La serata, presentata da Alessio Cattaneo e Silvia Guidozzi, organzzata dall’assessorato allo sport del Comune d Tarquinia, si è conclusa con le foto di rito e con un arrivederci al prossimo anno.

SuperAbile Viterbo APS