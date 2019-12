Rugby serie C, Union Viterbo batte l’Olbia

loading...

NewTuscia – VITERBO – Riceviamo e pubblichiamo. La Union Viterbo chiude il 2019 con una vittoria. Al Quatrini i ragazzi di Michele Belli battono l’Olbia 13 – 0 e restano a punteggio pieno. Partita dura, giocata su un campo al limite, in cui decisiva è stata la maggiore compattezza e determinazione dei neroverdi.

Scesa in campo con qualche defezione, la Union mette il piede avanti dopo 13’ con un calcio di punizione di Fabbri, insieme a Milani una delle sorprese positive di questa prima parte di stagione.

Alla mezzora Santucci, buona la sua prova e dell’altro veterano Massimo Pompei, segna per la trasformazione di Milani che porta il risultato sul 10 – 0. Allo scadere Union che rimane in 14 per il giallo a Fabbri. Nella ripresa partita più combattuta. Olbia che ci prova ma non sfonda, padroni di casa che mettono il sigillo sulla gara ancora con Fabbri dal dischetto al 57’.

Ultimi venti minuti senza squilli con l’Olbia che chiude in inferiorità numerica per il rosso al numero 8 Ceglia.