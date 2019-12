“I Fratelli Pellas e la grande guerra”, lunedì 23 dicembre alle 17 a Peurugia la presentazione del volume

loading...

ALLE 16.15 ALLA BIBLIOTECA AUGUSTA L’APPOSIZIONE DELLA TARGA A SERENA INNAMORATI

NewTuscia – PERUGIA – Lunedì 23 dicembre, alle ore 17.00, presso la Sala dei Notari di Palazzo dei Priori, si terrà la presentazione del volume curato da Serena Innamorati I FRATELLI PELLAS E LA GRANDE GUERRA. LE LETTERE (1913-1918). La pubblicazione è frutto di un importante progetto che nasce nel 2017 dalla collaborazione fra l’Amministrazione, la Deputazione di Storia Patria per l’Umbria e il sistema bibliotecario cittadino per forte impulso dell’Assessorato alla Cultura che ha voluto ridare vita alla collana dei “Quaderni Storici” del Comune di Perugia, nata nel 1980.

In seguito alla triste e prematura scomparsa di Serena Innamorati, avvenuta il 25 gennaio scorso, si è deciso di mandare alle stampe il suo manoscritto dedicato ai fratelli Pellas: il carteggio alla madre dal fronte di Demetrio e Leopoldo Pellas, morti da eroi sul Carso tra il 1917 e il 1918. È stato quindi recuperato il lavoro approfondito e accurato fatto da Serena Innamorati per l’introduzione e si è deciso di pubblicarlo senza alcun intervento aggiuntivo, fatto salvo per alcune note esplicative relative a termini in disuso o a personaggi citati. Nel volume, revisionato dalla Deputazione di storia patria per l’Umbria, si trovano anche i testi degli assessori alla cultura che si sono succeduti, Teresa Severini e Leonardo Varasano, e delle foto di famiglia messe a disposizione dai discendenti della famiglia Pellas.

Nel corso dell’incontro, oltre a Leonardo Varasano e Teresa Severini, interverranno Paola Monacchia, presidente della Deputazione di storia patria per l’Umbria, e il Col. Maurizio Napoletano, comandante del Comando militare Esercito “Umbria”.

La presentazione sarà preceduta dalla cerimonia di apposizione della targa a ricordo di Serena Innamorati, alle ore 16.15, presso la Biblioteca comunale Augusta (via delle Prome, 15).