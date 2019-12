FLAG Lago di Bolsena, posticipata al 27 dicembre la chiusura delle iscrizioni al corso gratuito “Piatti di lago”

loading...

NewTuscia – BOLSENA – “Un’occasione importante per far conoscere e apprezzare la qualità del pesce del lago di Bolsena”. Lo afferma il FLAG Lago di Bolsena che comunica lo spostamento al 27 dicembre della data di chiusura per l’iscrizione al corso gratuito a numero chiuso “Piatti di lago” per permettere anche ai ritardatari di partecipare. Sarà lo chef Cravero a tenere le lezioni, lavorando gomito a gomito con i partecipanti.

“L’obiettivo del corso è di promuovere l’eccellenza dei prodotti ittici del lago di Bolsena sulle tavole dei tanti ristoranti e agriturismi che sono presenti sul nostro territorio, offrendo la possibilità a chi opera nel settore gastronomico di conoscere dal punto di vista storico, scientifico e culinario i pesci e di saper trasmettere queste preziose informazioni ai consumatori – sottolinea il Flag -. Un modo, quindi, per incentivare l’economia legata alla pesca d’acqua dolce e al settore turistico, vitali per i comuni che si affacciano sul lago. Per iscriversi, il link diretto è http://www.flaglagodibolsena.it/al-via-il-corso-di-formazione-piatti-di-lagopromosso-dal-flag-lago-di-bolsena/”.

Finanziato nell’ambito dell’Azione 2C della SSL del FLAG Lago di Bolsena, il corso prevede 5 edizioni che si svolgeranno a Marta, Gradoli e Bolsena. Soggetto attuatore dell’iniziativa per conto del FLAG è Cna Sostenibile con il settore Orientamento e Formazione lavoro. Cna si occuperà dell’organizzazione del percorso formativo. Ogni edizione sarà composta da un ciclo di 4 lezioni di 5 ore, con un minimo di 6 e un massimo di 15 partecipanti, che affronteranno i temi della conoscenza delle specie ittiche, con le loro caratteristiche nutrizionali, delle tecniche di lavorazione e di conservazione del prodotto ittico di lago, della creazione di ricette con i prodotti di lago, dell’impiattamento e della presentazione. Al termine di ogni edizione del corso sarà rilasciato un attestato di partecipazione e i ristoranti che parteciperanno entreranno nella rete dei ristoranti del FLAG.