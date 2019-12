Via Ascenzi, cade in strada sbarra da impalcatura

loading...

NewTuscia – VITERBO – Nel tardo pomeriggio di oggi in Via Ascenzi una lunga sbarra dell’impalcatura eretta intorno alla sede dell’ufficio centrale delle Poste Italiane si è distaccata precipitando sulla strada sottostante. La caduta non ha coinvolto persone e non ha provocato danni.

Il traffico su Via Ascenzi è stato bloccato e deviato su Via Annio.

I Vigili del Fuoco hanno provveduto ad effettuare un controllo di sicurezza a tutta l’impalcatura.