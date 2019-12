La Viterbese sposa l’iniziativa di raccolta sangue di Confartigianato Imprese

loading...

NewTuscia – VITERBO – “A Natale il dono più bello è donare”. È con questo spirito che la Viterbese aderisce all’evento solidale di raccolta sangue promosso da Confartigianato Imprese di Viterbo, ANCOS Confartigianato con il patrocinio della ASL di Viterbo che si terrà lunedì 23 dicembre sotto il Palazzo di Confartigianato Viterbo in Via Garbini 29/G (piazzetta adiacente al negozio Brubaker) dalle ore 8:00 alle ore 11:30. L’iniziativa organizzata con l’Avis Comunale di Viterbo è realizzata in partnership con MGM Pool, ToBe Mattioli Fitness e Pasticceria Casantini.

La società gialloblu sarà presente con una rappresentanza della squadra e invita tutti a donare e a partecipare a questa bellissima iniziativa. Durante la mattinata del 23 ci sarà anche un momento di raccoglimento e di preghiera insieme a don Emanuele Germani, parroco della parrocchia dei Santi Valentino e Ilario e responsabile dell’ufficio stampa della Diocesi di Viterbo. Per i donatori, poi, ci saranno anche un piccolo ristoro offerto dalla Pasticceria Casantini e dei gadget messi a disposizione dalla MGM Pool e dalla palestra ToBe della famiglia Mattioli.