La Belli 1967 Landscape attende San Giovanni Valdarno

NewTuscia – VITERBO – Riceviamo e pubblichiamo. Appuntamento prenatalizio per la Belli 1967 Landscape che, in questo sabato pomeriggio, scende sul parquet di casa del PalaMalè per affrontare la Retail Galli San Giovanni Valdarno nel tredicesimo turno di andata del campionato di serie A2 di basket. Impegno difficile e di grande importanza per le gialloblù che, archiviata con parecchi rimpianti la sconfitta maturata a Cagliari, vanno a caccia di punti per migliorare la propria classifica e allontanarsi il più possibile dall’ultima posizione occupata attualmente da High School Roma.

Per riuscire nell’intento però, il quintetto viterbese dovrà avere la meglio su un’avversaria combattiva e di valore come San Giovanni Valdarno, accreditata di 12 punti in classifica frutto di sei vittorie nelle dieci partite disputate e reduce dalla vittoria esterna sul parquet di Ariano Irpino. Il gruppo è guidato in panchina da Giustino Altobelli e in campo ha un bel mix di giocatrici di esperienza e giovani di qualità. Statistiche alla mano il principale punto di riferimento offensivo delle toscane è la pivot Serena Bona, oltre 16 punti di media per gara e tanta sostanza sotto forma di rimbalzi e presidio dell’area. Sul perimetro l’esperienza e l’imprevedibilità di Nadia Calamai e le doti balistiche di Ada De Pasquale, capace di tirare con oltre il 50% da tre su quasi quattro tentativi per gare e di segnare quasi 10 punti per partita. A dare ulteriore qualità al reparto esterne delle aretine c’è Macarena Rosset che, nelle sette gare in cui è stata in campo, ha segnato oltre 17 punti per gara risultando spesso la prima opzione offensiva per la Galli. Tanti minuti anche per le due pivot Giorgia Manfrè e Alessia Egwho, solide a rimbalzo e pericolose anche in attacco, e per la guardia Francesca Rosellini, arrivata a novembre ma già capace di contribuire alla causa con più di sei punti di media.

Un organico profondo e completo, cui la Belli 1967 Landscape proverà a rispondere con le stesse armi che hanno consentito di disputare due ottime gare contro le due formazioni cagliaritane. Previsto che vadano e referto le stesse giocatrici delle ultime gare, con la speranza di ritrovare tra le disponibili anche Gaia Cirotti che nelle scorse settimane è stata costretta a fare i conti con fastidiosi problemi fisici.

La palla a due è prevista per le ore 18 con la direzione di gara affidata a Marco Guarino di Campobasso e Biagio Napolitano di Quarto (NA). L’ingresso al PalaMalè sarà gratuito come per tutte le gare interne della Belli 1967 Landscape.