Gubbio, inserimento dell’Autorizzazione Unica Ambientale sul portale istituzionale SUAPE

loading...

NewTuscia – GUBBIO – Comunico che dal 1° gennaio 2020 il portale istituzionale SUAPE sarà implementato con l’inserimento dell’Autorizzazione Unica Ambientale e pratiche ambientali (autorizzazioni paesaggistiche d.lgs. 42/2004). Questo importante passo nella trasmissione on line di adempimenti da parte di tecnici e cittadini, pone un altro tassello nella digitalizzazione dell’Ente, con evidenti vantaggi per tutti gli operatori.

Il Comune di Gubbio, capofila del progetto, ha intrapreso da tempo un programma di digitalizzazione in partnership con la Regione Umbria, che consente la trasmissione delle pratiche in modalità telematica con ampi vantaggi sia per l’Ente che per l’utenza, questo è un ulteriore passo verso la completa digitalizzazione.

In particolare la nuova implementazione del portale ove sono predisposti modelli dinamici da parte della Regione Umbria e del partner informatico Pa-group, consentirà ai tecnici la predisposizione di domande assolutamente in linea con quanto richiesto dalla normativa di riferimento, e consentirà ai cittadini di monitorare costantemente l’iter amministrativo della pratica, conoscendone in tempo reale ogni passaggio sia tecnico che amministrativo.

L’ASSESSORE

Alessia Tasso