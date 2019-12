Sindaco Tardani annuncia arrivo, entro fine anno, dei nuovi Dirigenti alla Polizia Locale e al Settore Tecnico

loading...

NewTuscia – ORVIETO – Si è svolto questa mattina presso la Sala Consiliare del Comune il tradizionale scambio degli Auguri di Natale tra l’Amministrazione Comunale e i dipendenti dell’Ente. Insieme con il Sindaco, Roberta Tardani i componenti dell’Esecutivo.

Nel ringraziare tutti i dipendenti per l’impegno e la competenza espressi ciascuno nei propri ambiti, il Sindaco ha rinnovato loro la fiducia dell’intera Amministrazione.

“Una struttura che, seppure in sofferenza per il blocco del turnover e il pensionamento di varie unità lavorative – ha sottolineato – è però punto di riferimento costante, per noi che in questo momento storico siamo al governo della Città e per tutti gli orvietani. Viviamo in una città straordinaria ma molto complessa dal punto di vista della sua gestione. Riceviamo molti apprezzamenti ma dobbiamo mantenere alta l’attenzione e l’impegno”.

“L’Amministrazione – ha aggiunto – entro la fine dell’anno inserirà nell’organico i due Dirigenti mancanti, rispettivamente nel settore della Polizia Locale e nel Settore Tecnico, così come definirà l’assetto organizzativo della pianta organica, delle funzioni dirigenziali e delle posizioni organizzative. Si avvieranno successivamente le procedure per nuovi ingressi soprattutto nei settori in forte sofferenza”.