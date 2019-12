Sindaco di Orvieto, Tardani chiede alla Regione Umbria la convocazione del tavolo sui Trasporti Ferroviari

loading...

NewTuscia – ORVIETO – Il Sindaco di Orvieto, Roberta Tardani e l’Assessore alla Mobilità e Trasporti, Gianluca Luciani hanno inviato, questa mattina, all’Assessore Regionale alle Infrastrutture e Trasporti, Enrico Melasecche, la richiesta ufficiale per l’apertura di un tavolo di confronto sulle problematiche relative ai collegamenti ferroviari del territorio di Orvieto, a cui è stata chiesta la partecipazione dei rappresentanti della direzione regionale di Trenitalia, di Ferrovie dello Stato, di Rfi e della Divisione passeggeri della Long Haul che ha la competenza dei treni internazionali che interessano la tratta umbra.

“È un confronto che riteniamo necessario per affrontare le criticità, vecchie e nuove, che riguardano i collegamenti ferroviari del nostro territorio e al quale intendiamo presentarci non prima di aver consultato i rappresentanti dei comitati dei pendolari e aver raccolto le loro istanze” evidenziano il Sindaco Tardani e l’Assessore Luciani che aggiungono: “questo perché le recenti novità introdotte da Trenitalia, peraltro richieste anche dagli stessi Comitati dei Pendolari, non possono considerarsi esaustive se non saranno accompagnate da nuove soluzioni che migliorino i collegamenti da e per Roma e con essi le condizioni di vita di centinaia di lavoratori e studenti che ogni giorno si muovono verso la Capitale”.

“L’Amministratore Delegato di Ferrovie dello Stato, Gianfranco Battisti, partecipando ad un recente convegno organizzato dalla famiglia Cotarella – aggiungono – ha affermato che l’Azienda FS sta valutando per Orvieto un sistema di Intercity veloci. Il tavolo di confronto, che auspichiamo la Regione convochi al più presto, può servire anche ad approfondire i progetti che FS ha per il nostro territorio e a valutare quelli che l’Amministrazione Comunale è pronta a mettere sul tavolo della discussione”.