Eventi per tutti i gusti per il Natale aquesiano

NewTuscia – ACQUAPENDENTE – Con lo spettacolo curato dalla Scuola Primaria di Acquapendente, sono iniziati ufficialmente gli eventi prenatalizi organizzati da Comune di Acquapendente, Pro Loco, Associazioni commercianti.



Si proseguirà venerdì 20 alle ore 18 quando, nella location di via Roma 84, l’officina Kairos organizzerà l’evento “Io vesto Kairos 2.0 : ri-abitiamo gli spazi”.

Domenica 22 intenso susseguirsi di avvenimenti. Alle ore 11.30 in Piazza Girolamo Fabrizio apertura degli stand gastronomici e della casetta di Babbo Natale. Alle ore 15.00 sfilata di Babbo Natale per le vie cittadine e fino alle ore 18.00 spettacolo di magia.

Alle ore 15.30 spettacolo in waterball, a cui seguirà quello di danza aerea con fuoco. Alle ore 17.00 esibizione delle Muse del Diavolo. Ed infine, alle ore 17.30, presso il Teatro Boni la compagnia Atacama presenterà lo spettacolo “Il brutto anatroccolo”. Previste anche un paio di eventi curati dall’Associazione Avis di Emilio Bandiera. Che si recherà a donare regali ai bambini della Direzione Didattica e della Scuola dell’Infanzia, per poi incontrare nel pomeriggio della vigilia i propri donatori. Per scambiarsi auguri, doni e fare, soprattutto, un resoconto su un 2019 che ha visto il concetto di “donazione di sangue” sempre più al centro di gesti e parole da parte di tutte le generazioni.