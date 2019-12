Condoglianze di Confartigianato Terni per scomparsa di Costantino Trastulli

loading...

NewTuscia – TERNI – Confartigianato Terni esprime grande dolore per l’improvvisa scomparsa di Costantino Trastulli Presidente del Gruppo Provinciale Autoriparatori Terni e della Categoria autoriparatori di Confartigianato Imprese Terni dal 1985 al 2005. Ha rivestito altre cariche all’interno dell’Associazione, in qualità di membro della Giunta Esecutiva dal 1994 al 1998.



Grazie alla sua conoscenza delle normative e delle problematiche della sua Categoria, è stato componente della Commissione Provinciale per l’Artigianato presso la Camera di Commercio di Terni.

Punto di riferimento per una generazione di autoriparatori, Costantino Trastulli nella sua carriera lavorativa è stato un valente elettrauto

Lo ricordiamo con grande affetto, una persona competente, ottimo padre di famiglia capace e con la dote di animare le attività della categoria degli autoriparatori grazie all’organizzazione di molteplici eventi come le “Giornate per la rilevazione dei fumi” e la consueta “Festa degli autoriparatori”.

Alla famiglia il sincero cordoglio e le condoglianze, a nome di tutti i dirigenti dell’Associazione, nonché la vicinanza in questo momento di grande dolore.