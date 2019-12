Ad Orvieto, il 26 Dicembre 2019 e il 6 Gennaio 2020, Sacra Rappresentazione vivente

loading...

NewTuscia – ORVIETO – Il 26 Dicembre 2019 (festa di Santo Stefano) e il 6 Gennaio 2020 (festa dell’Epifania) dalle ore 17:00 alle 19:30 nell’ Orto-Giardino Medievale di San Giovenale oltre 100 figuranti, tutti volontari, daranno vita ad Orvieto alla 7^ edizione della Sacra Rappresentazione promossa dall’Associazione PRESEPE&ORVIETO.

Il percorso del presepe, rinnovato ed ampliato in questa 7^ edizione, vedrà nella Piazza di San Giovenale, la realizzazione di una vera e propria Oasi (con acqua, palme e un vero cammello). I Re Magi sosteranno nella piazza in una tenda appositamente realizzata per accogliere la loro sosta in attesa dell’Epifania quando invece, alla fine del loro Cammino, troveranno la Grotta.

Quello che si svolge nel Giardino Medievale e nelle grotte sottostanti la Chiesa di San Giovenale, più che un presepe, è soprattutto una Sacra Rappresentazione che, come sottolineano i promotori dell’iniziativa, vuole mettere al centro il Mistero del Natale: “Il Verbo si è fatto carne ed è venuto ad abitare in mezzo a noi”, come messaggio di Speranza e d’Amore.

Il visitatore attraverserà, in un “pellegrinaggio simbolico”, il rumore del mondo: dal castello di Erode, al mercato, alla vita lavorativa di ogni giorno, simbolicamente rappresentata all’interno delle oltre 20 capanne allestite dai volontari, fino ad arrivare alla Grotta dove, nel silenzio del mistero si scopre la Nuova Vita rappresentata, come ogni anno da un bimbo di pochi mesi.

La Rappresentazione, organizzata ed allestita interamente dall’Associazione, è inserita nel tradizionale circuito dei presepi con il patrocinio del Comune di Orvieto, allo scopo di valorizzare la tradizione della Sacra Rappresentazione e l’arte del presepe in tutto il territorio comunale.

“Quest’anno – sottolineano gli organizzatori dell’Associazione PRESEPE&ORVIETO – la Sacra Rappresentazione è cresciuta tanto da auspicare un maggiore coinvolgimento di tutta la città. Già da questa edizione registriamo positivamente l’interessamento e la partecipazione di gruppi di volontari che, in vario modo, sostengono e collaborano alla realizzazione del Presepe. Con lo stesso spirito di collaborazione, quest’anno, il Presepe Vivente di Orvieto parteciperà anche alla XX edizione di quello che il giorno di Natale si svolgerà a Porano”.