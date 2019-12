loading...

NewTuscia – VITERBO – Torna la manifestazione “Sport e solidarietà con Eta Beta”, l’evento di festa pensato dal compianto professor Giorgio Schirripa che accoglie al Palamalé migliaia di studenti. L’edizione 2019 è in programma domani, giovedì 19 dicembre, alle 9.30.

Come sempre l’organizzazione è gestita dal professor Nuccio Chiossi che proprio con Giorgio pensò questa iniziativa in grado di coinvolgere tanti giovani, pronti a giocare e a condividere sport sano e divertimento con i ragazzi Eta Beta.

L’appuntamento è per le 9.30 con l’arrivo degli studenti delle scuole superiori (partecipa il Liceo Ginnasio Buratti, Liceo delle scienze umane e musicale Santa Rosa da Viterbo, Istituto tecnico commerciale Savi e Istituto Rousseau), che si riuniscono appositamente per assistere ad una piacevole mattinata di gioco e sport.

Tra loro sono selezionati piccoli gruppi che daranno spettacolo in minitornei di sport di squadra e nei giochi popolari, dove i ragazzi di Eta Beta saranno coinvolti in team. Un messaggio positivo per tutti i giovani, che insieme comprendono l’importanza delle attività sportive e ludiche, in grado di coinvolgere e accogliere.

Non mancheranno momenti di spettacolo, musica e danza, sempre proposti dagli studenti, con la partecipazione di Mammo Rappo.

La manifestazione è un’iniziativa dell’associazione Eta Beta, con il coinvolgimento degli istituti scolastici, della cooperativa sociale integrata Gli anni in tasca ed Eta Beta Sorrisi che nuotano, e il patrocinio della Asl e del Comune di Viterbo.

Saranno presenti le autorità cittadine invitate, tra cui il sindaco Giovanni Arena, gli assessori Antonella Sberna e Marco De Carolis, il consigliere delegato allo sport.