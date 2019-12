Viterbo: agli Almadiani il “Mercanino” per un natale a 4 zampe

loading...

Dieci associazioni e tante iniziative in programma dal 20 al 22 dicembre. Il consigliere delegato Perlorca: “Diamo una mano a chi si prende cura ogni giorno dei nostri amici a quattro zampe più sfortunati”.

NewTuscia – VITERBO – Dal 20 al 22 dicembre, alla sala Almadiani, in piazza dei Caduti, arriva il Mercanino. A comunicarlo è il consigliere delegato al benessere degli animali Ombretta Perlorca, che in questi giorni, in stretta collaborazione con lo sportello diritti degli animali del Comune di Viterbo, sta mettendo in piedi l’evento dedicato agli amici a quattro zampe più sfortunati.

“Credo molto in questa iniziativa – ha spiegato la delegata Perlorca -: insieme a me ci hanno creduto le dieci associazioni animaliste che saranno presenti all’appuntamento. A loro principalmente dico grazie. Grazie voglio dirlo anticipatamente a tutti coloro che verranno a farci visita. Anche semplicemente per un saluto, per conoscere da vicino quelle realtà che ogni giorno, con 40 gradi all’ombra, o con meno 10 gradi, con pioggia, neve e ghiaccio, accudiscono i nostri amici pelosi che non hanno una famiglia. Dico grazie a chi vorrà prendere parte alle numerose iniziative che stiamo organizzando per questi tre giorni, e, infine, dico grazie a tutte quelle persone che vorranno donare cibo, coperte, e qualsiasi altra cosa utile al prezioso e quotidiano lavoro delle associazioni presenti al Mercanino.

Al momento sono dieci le associazioni che hanno aderito – prosegue il consigliere Perlorca -: sarà una tre giorni all’insegna del rispetto e della tutela degli animali. Rispetto e tutela che passano principalmente da un messaggio di sensibilizzazione: adottare dai canili, dai rifugi. Saranno con noi alcuni cuccioli in cerca di adozione. Con una raccomandazione: che non sia solo il regalo bello, da coccolare, a Natale e Santo Stefano”. Numerose le iniziative in programma.

“Avremo il nostro rapper viterbese Mammorappo, dimostrazioni e testimonianze di amicizia tra cani e bambini e tante sorprese che stiamo ancora mettendo a punto. Intanto possiamo dire che Babbo Natale ha garantito la sua presenza”.

Il Mercanino sarà aperto dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 19,30.