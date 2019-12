Torna lo Street Workout Chrstmas Edition a Civita Castellana

loading...

NewTuscia – CIVITA CASTELLANA – Domenica 22 Dicembre dopo il grande successo della prima edizione torna a Civita Castellana lo STREETWORKOUT CHRISMAS EDITION.

Si tratta del più grande format fitness outdoor in silent organizzato dall’associazione #VIVICIVITA in collaborazione con il Top Trainer Antonio Vallone. Lo Street Workout è un format unico in Italia, che unisce aggregazione, socializzazione, benessere e cultura. Il tutto si svolge in silent, cioè con l’utilizzo di speciali cuffie wireless, con i quali tutti i partecipanti potranno ascoltare la voce dei trainers che si alterneranno lungo il percorso cittadino.

L’ Appuntamento è alle ore 9.30 all’orto di Miretto, dove l’organizzazione allestirà un punto informazioni per la consegna delle maglie, cuffia e gadget a tutti i partecipanti.

VIVICIVITA organizza l’evento oltre che per promuovere lo sport in generale, anche a soprattutto per far conoscere le piazze e le vie più belle del centro storico. Una particolare Sorpresa accoglierà tutti i partecipanti a Piazza Matteotti.

Vivicivita ringrazia il Comune di Civita Castellana per il patrocinio e tutti colore che in qualche modo hanno contribuito allo svolgimento dell’evento.

Il presidente

Loredana Innocenzi.