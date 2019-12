Omicidio Fedeli, Pang in tribunale con rito abbreviato

loading...

NewTuscia – VITERBO – Sta facendo discutere la richiesta di rito abbreviato da parte di Lilia Ladi e Remigio Sicilia, avvocati difensori di Michael Aron Pang, il ventenne americano che ha confessato di aver ucciso Norveo Fedeli.

I fatti si sono svolti il 3 maggio 2019. Pang, grafico americano residente in Kansas, si trovava nel viterbese perché interessato ad entrate in un’attività di ristorazione a Vetralla. Era già entrato tre volte nello storico negozio situtato in via San Luca di Norveo Fedeli, che con lui, dichiara il ragazzo, era sempre stato gentile fino a quel momento. “Mi ha aggredito e mi sono difeso”, ha affermato Pang.

Secondo il pm Eliana Dolce, invece, il delitto era premeditato: Pang, dopo aver ucciso Fedeli a colpi di sgabello, è fuggito con una busta contenente gli abiti, per cui è stato accusato, oltre che di omicidio, anche di furto.

Il 19 dicembre il gip Francesco Rigato dovrà decidere se accogliere o meno la richiesta di rito abbreviato, che consentirebbe a Pang lo sconto di un terzo della pena; tuttavia, secondo la nuova normativa entrata in vigore poco prima dell’omicidio di Fedeli, il rito abbreviato non si applica nei casi in cui è previsto l’ergastolo, come in quello di Pang, accusato di omicido aggravato.

I parenti della vittima, rappresentati dall’avvocato Fausto Barili, sono pronti a costituirsi parte civile nel processo.