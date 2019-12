Tuscia Gospel Festival, prossime tappe nei Cimini a Capranica e Carbognano

loading...

Dopo il tutto esaurito dei primi tre concerti il Tuscia Gospel Festival fa tappa a Capranica e Carbognano con il concerto di Nate Brown Gospel Choir.

NewTuscia – RONCIGLIONE – Riceviamo e pubblichiamo. Prosegue sull’onda dell’entusiasmo il festival gospel. Dopo il successo dell’edizione del 2018 torna nei cimini il Tuscia Gospel Festival promosso dalla Comunità Montana dei Cimini, la Regione Lazio e i comuni di Caprarola, Vetralla, Capranica, Carbognano, Vitorchiano e Vallerano. Dopo il tutto esaurito delle prime tre date a Caprarola, Vetralla e Vitorchiano il Tuscia Gospel Festival nei Cimini prosegue con i concerti di Nate Brown Gospel Choir a Capranica al tempio di San Francesco il 18 dicembre ore 21 e Carbognano presso la chiesa di Santa Teresa il 19 dicembre sempre alle 21.

Anche questi due concerti saranno ad ingresso libero. Ad ospitare i concerti due gioielli della Tuscia come il Tempio Romanico di San Francesco a Capranica e l’appena restaurata Chiesa di Santa Teresa a Carbognano due chiese che meritano una visita a prescindere dal concerto. In questi due straordinari palcoscenici si esibirà uno dei migliori cori in circolazione e in tour in questi giorni nei maggiori teatri italiani. Nate Brown Gospel Choir è uno dei cori gospel più apprezzati e seguiti in America; vincitori di molti premi come primo posto nel 2008 Pathmark gospel choir Competition, primo posto sempre nel 2008: Kings Dominion GospelCompetition, il primo posto nel 2010 e nel 2013 nel Verizon How Sweet The Sound, Gospel Music Competition e primo posto al Kellogg’s Gospel. Nel 2008 viene scelto da C-Jam Music Usa per incominciare il loro viaggio in Europa che ancora continua. Si esibiscono in Italia, Spagna, Czezh Republic, Parigi, Londra. Nel 2009 esce il CD Live registrato nel teatro di Fano con la corale di 12 elemnti.

Dal 2010 la formazione in tour viene ridotta ed il direttore Nate Brown crea arrangiamenti sempre raffinati che riproducono il grande coro. Nate Brown ha frequentato il Duke Ellington College of Music di Washington, e ha contribuito al successo della Duke Ellington Jazz Band, con la quale si è esibito in Inghilterra, Francia, Belgio e Canada. Nate ha frequentato il Berklee College of Music, si è esibito in festival prestigiosi come il Festival Jazz di Marciac in Francia, ha vinto premi e riconoscimenti e si è diplomato come primo sassofono nel 1998. Inoltre ha avuto l’onore di esibirsi con musicisti di livello internazionale come Wynton Marsalis (Award winner) Roy Hargroove, Tony Terry, Tyron Powell, Ketter Betts e altri. Dopo i cocnerti a Capranica e Carbognano il festival si chiuderà il 23 dicembre a Vallerano al Santuario del Ruscello con il concerto di Darnell Moore & The Gospel Chorale.

Per maggiori informazione sull’evento basta vistare la pagina Facebook/Tusciagospelfestival e scoprire il programma completo del festival che ricordiamo sarà tutto ad ingresso libero.

Ecco il programma completo del Festival e a seguire le Biografie:

PROGRAMMA GOSPEL 2019

18 dicembre mercoledì Capranica Tempio di San Francesco

Nate Brown One Voice Gospel Choir

19 dicembre giovedì Carbognano Chiesa di Santa Maria

Nate Brown One Voice Gospel Choir

23 dicembre lunedì Vallerano Chiesa del Ruscello

Darnell Moore & The Gospel Chorale

Darnell Moore & The Gospel Chorale. Cresciuto nell’ambiente ecclesiastico, essendo il padre un pastore della Chiesa Anglicana, Darnell comincia subito ad interessarsi alla musica e al canto religioso, studia infatti prima batteria e poi passa al pianoforte. All’età di diciassette anni diventa direttore del coro della chiesa “Greater Refuge Ministries” di Washington, DC. Nel 2011 con questo stesso coro registra il suo primo CD, con il quale vincono nel 2012 il premio come miglior coro dell’anno al Gospel Blue MIC. Darnell ha avuto l’opportunità di condividere il palco con numerose ed importanti personalità della musica gospel come Daryl Coley, Anthony Brown, Kim Burrell, Tye Tribbett, Earnest Pugh e VaShawn Michell.

Un talentuoso musicista, cantante, produttore e compositore di brani originali, Darnell in questo momento è uno dei direttori di musica alla Chiesa Inter-Denominational di Washington, DC. Ha creato un gruppo ridotto pronto a seguirlo in tour a livello nazionale e internazionale, presentando oltre al repertorio standard anche numerose sue canzoni originali già presenti nelle grandi piattaforme commerciali della musica gospel. La sua canzone originale “Here comes Jesus” è stata nominata nel 2015 nella piattaforma Gospel Blue MIC, canzone dell’anno. Darnell ha viaggiato molto in tutti gli Stati Uniti e in campo internazionale con il suo gruppo, toccando anche l’Europa con l’ultimo tour in Polonia del Maggio 2019.