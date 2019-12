Sabato 21 dicembre “La vita nelle tue mani”

loading...

NewTuscia – TERNI – (Ufficio Stampa/Acot) – E’ stata presentata questa mattina nella sala del consiglio comunale di Palazzo Spada l’iniziativa “La vita nelle tue mani” nell’ambito del progetto From Sky To Heart che si svolgerà sabato 21 dicembre a Terni.

L’iniziativa ha uno scopo divulgativo per promuovere la cultura della prevenzione e per questo coinvolge diversi soggetti: Comune di Terni, FarmaciAterni, associazione “Strada facendo”, associazione “Terni al Centro”, associazione “From Sky To Heart” , la Croce Rossa italiana ed il centro di formazione professionale della Regione Umbria.

“La sicurezza – ha evidenziato l’assessore comunale Sara Francescangeli – coinvolge l’amministrazione comunale a 360 gradi e per noi significa anche sicurezza nei posti di lavoro e salvaguardare la salute, tanto che puntiamo a posizionare defibrillatori anche nel centro cittadino”. La giornata parte dalla mattina con un evento gratuito di Urban Nordic Walkin, partenza ore 10.30 in piazza della Repubblica per un percorso di circa 3/5 chilometri del centro città, e prosegue nel pomeriggio a piazza Tacito con un’iniziativa dimostrativa di esercitazioni sul massaggio cardiaco. Nel pomeriggio sarà anche possibile eseguire un controllo glicemico e di pressione arteriosa e avvalersi della presenza delle infermiere della Croce Rossa. Inoltre sarà allestito un centro ristoro dove verranno distribuite le bruschette con l’olio extra vergine del nostro territorio.