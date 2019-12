“Rispondiamo alle accuse sulla manifestazione”

loading...

NewTuscia – VITERBO – Riceviamo e pubblichiamo. In seguito alle numerose affermazioni accusatorie pronunciate dai rappresentanti dell’istituto Paolo Savi in occasione della manifestazione di lunedì 16 ci troviamo costretti a chiarire alcuni punti.

La Rete degli Studenti non ha mai preteso di partecipare alla manifetazione tramite l’esposizione delle proprie bandiere; in una prima fase ha semplicemente offerto il proprio supporto ai rappresentanti del savi, supporto non troppo gentilmente declinato, al quale non è succeduto alcun contatto.

La Rete degli Studenti non ha preso parte all’organizzazione della manifestazione organizzata per martedì 17 ed è totalmente estranea alle vicende ad essa collegate.

La Rete degli Studenti è un sindacato studentesco di natura apartitica riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione all’interno del forum delle associazioni studentesche maggiormente rappresentative, non è pertanto legata ad alcun partito, tantomeno al Partito Democratico come affermato.

Riteniamo tali accuse gravi e diffamatorie e condanniamo l’atteggiamento di chi continua da giorni a spendere il nostro nome in maniera diffamatoria. Noi siamo orgogliosi del nostro impegno quotidiano e continueremo a impegnarci nonostante ci sia chi voglia descriverci nel peggiore dei modi.

Siamo convinti che gli studenti non siano stupidi come qualcuno li crede e che non abbiano nemmeno bisogno di simili smentite per comprendere la vera natura delle falsità pronunciate.

Roberto Tedeschini

Segretario Generale

Rete degli Studenti Medi di Viterbo