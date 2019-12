Orvieto, lo scrittore Corrado Augias ospite della rassegna letteraria “Il Libro Parlante”

loading...

NewTuscia – ORVIETO – L’ultimo appuntamento della XXIV edizione della rassegna letteraria “IL LIBRO PARLANTE 2019” organizzata dalla Libreria dei Sette – Giunti al Punto in collaborazione con l’Università delle Tre Età di Orvieto nell’ambito della manifestazione “A NATALE REGALATI ORVIETO!” promossa dal Comune di Orvieto è per Mercoledì 18 Dicembre alle ore 17:00 presso l’Atrio del Palazzo dei Sette – ingresso gratuito – con lo scrittore CORRADO AUGIAS che presenta agli affezionati lettori Il Grande romanzo dei Vangeli (Einaudi – 2019).

Il Grande romanzo dei Vangeli – Se un viaggiatore venuto da molto lontano cominciasse a sfogliare le pagine dei Vangeli totalmente ignaro della loro origine e di ogni possibile implicazione teologica, che cosa leggerebbe? In buona sostanza quattro versioni in parte (ma non del tutto) simili della tragica vicenda di un predicatore che, avendo sfidato il potere della Chiesa e dello Stato, viene processato e condannato a morte. Ma c’è un altro elemento che colpirebbe il nostro ipotetico lettore: la folla di personaggi in cui il protagonista s’imbatte, o da cui è accompagnato, nel corso della sua breve esistenza. Il nostro ipotetico lettore sarebbe colpito dalla diversità delle reazioni, dall’odio implacabile allo smisurato amore.

Noterebbe le turbe, il popolo, una folla indistinta, poveramente vestita, rassegnata o crudele, fatta di pescatori, operai dei campi e delle vigne, pastori, in genere illetterati, alcuni gravemente malati, tutti fiduciosi nella storia del loro popolo e nell’aiuto costante del loro Dio. Dallo stupore per questa umanità, dalla meraviglia per queste straordinarie presenze umane, è partito Corrado Augias a colloquio con uno dei maggiori storici del cristianesimo, Giovanni Filoramo. Augias “stringe l’inquadratura” sugli uomini e le donne che appaiono nei Vangeli.

Ne esamina le vite narrate dagli evangelisti ma anche i segreti taciuti, le origini o i destini. A cominciare dalla madre del giustiziato, ad esempio, figura che dovrebbe avere carattere centrale e che – stranamente – risulta, invece, appena abbozzata, presenza sfuggente caratterizzata da rapporti spesso aspri con suo figlio. O il padre (adottivo?), piccolo imprenditore edile, piú che semplice falegname, perennemente muto di fronte alle straordinarie vicende che il destino gli ha riservato. O le figure enigmatiche e sfaccettate di Giuda e della Maddalena. Con questo libro, Augias e Filoramo riescono in un’impresa difficile: narrare in maniera sorprendentemente nuova una storia che pensavamo di conoscere.

CORRADO AUGIAS, giornalista, scrittore, conduttore televisivo e grande divulgatore culturale – attualmente è in onda ogni sabato in prima serata su RAI 3 con il programma “Città segrete” – autore teatrale di testi di impegno civile e di libri di grandissimo successo è molto legato ad Orvieto dove negli anni ha partecipato a numerose edizioni della rassegna “Il Libro Parlante”.