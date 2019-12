La rivoluzione è iniziata: Mutopia è il successo del momento!

loading...

NewTuscia – VITERBO – Per l’Associazione Culturale Viterboh non è “buona la prima”, è magnifica! Il Teatro Caffeina ha registrato due Sold Out che hanno reso l’evento ancor più incredibile.

Il pubblico, sin dall’ingresso in sala, è stato coinvolto dalla scenografia che in un misto di Ledwall di ultima generazione e sagome dei componenti della band, si è ritrovato all’interno del mondo della Mutopia; un vero e proprio stato d’animo, una percezione teatrale che lega tutto lo spettacolo con arrangiamenti di brani eseguiti alla perfezione; un sound che coinvolge dal basso alla batteria, dai virtuosismi alle tastiere a due incisive chitarre, dal ritmo delle percussioni alla verve delle coriste.

La storia, cantata in maniera coinvolgente dalle voci di Daniele Ercolani e Simona Bucci, ha provocato riso ed emozioni vere, così come i testi che la compongono. Il mix di teatro e canzoni, di pari passo con l’ilarità degli attori, diventa serio in un climax di emozioni fino all’esplosione finale, un tripudio, una vera e propria Mutopia.

Uno spettacolo come mai si era visto a Viterbo; un’esperienza che, a detta degli spettatori, è stata da “pelle d’oca”; un piano comunicativo da manuale grazie a MajakovskJi Comunicazione e SbobTV con il supporto dell’ormai consolidata Viterboh.

Tantissimi sono usciti dal teatro con il CD in mano, pronti a imparare a memoria le canzoni, riascoltarle e farle proprie. A questo punto si attende solo un tour, e che la Mutopia si diffonda dappertutto.

Ph Credits: Paolo Camillucci