Droga, Giannini (Lega): “Regione Lazio ‘maglia nera’ in italia”

NewTuscia – ROMA – “La Relazione annuale sul fenomeno delle tossicodipendenze in Italia tenutasi di recente in Parlamento e dalla quale risulta ben evidente che il Lazio detiene attualmente la ‘maglia nera’ per uso e spaccio di droga, necessita di coperture finanziare ben al di sopra da quanto previsto dalla giunta regionale a guida Zingaretti. Per queste ragioni, per il prossimo bilancio regionale in discussione da giovedì, ho già predisposto un emendamento per incrementare fino a 5 milioni di euro l’anno (2020/2022) la spesa per la prevenzione e il trattamento delle dipendenze”.

E’ quanto dichiara, in una nota, il consigliere regionale della Lega, Daniele Giannini, che spiega: “Anche stamattina, nei quartieri romani di Primavalle, San Basilio e Tor Bella Monaca, le nostre forze dell’ordine hanno compiuto numerosi arresti per spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti. Una piaga, quella della droga, che oltre a non conoscere ‘pause’ sta infestando Roma ma anche tutto il Lazio. Tra l’altro, tra i nuovi consumatori, negli ultimi cinque anni si sta evidenziando un lieve ma costante aumento della proporzione di coloro che hanno meno di 20 anni e di coloro che richiedono un trattamento sanitario per uso di cocaina”.

“Per queste ragioni, tale incremento di risorse – prosegue ancora Giannini – dovrà essere indirizzato, soprattutto, per porre in essere strategie integrate e interistituzionali e per valorizzare in ambito scolastico ed extrascolastico le capacità personali dei giovani in termini di autostima, auto efficacia e resilienza. Più in generale – conclude – anche per azioni finalizzate all’accoglienza, al trattamento e alla riabilitazione, nonché alla riduzione dei rischi e dei danni e al reinserimento sociale (abitativo e lavorativo) delle persone con forte dipendenza anche sottoposte a provvedimenti penali o a misure alternative alla detenzione”.