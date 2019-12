“Congratulazioni all’Agriturismo Braciami per la recensione sul Gambero Rosso”

Quando da un’idea nasce un progetto serio, e questo progetto riceve gratificazioni così importanti, va sicuramente ricordato il grande lavoro che c’è a monte.

La ristorazione e la ricettività sono mestieri che non sono semplici, al contrario sono forse tra i più pesanti e stressanti sul mercato lavorativo. Ed è anche per questo che faccio il mio personalissimo augurio di buon lavoro alla famiglia Gibellini ed a tutto il personale che si impegna con costanza e dedizione per ottenere tali risultati.