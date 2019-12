Al Teatro Mancinelli il concerto “Auguri in Musica per la città di Orvieto”

loading...

NewTuscia – ORVIETO – Per iniziativa del Sindaco, Roberta Tardani e del Presidente del Consiglio Comunale, Umberto Garbini, si terrà anche quest’anno il Concerto di Natale per il tradizionale scambio degli Auguri che si terrà al Teatro Mancinelli, Lunedì 23 Dicembre 2019 ore 21:00 – ingresso gratuito

Il Concerto intitolato “Auguri in Musica per la città di Orvieto” è promosso dall’Associazione “Adriano Casasole” con il patrocinio del Comune e della Presidenza del Consiglio Comunale, per condividere gli auguri di Natale con tutti i cittadini di Orvieto.

Sul palco del teatro comunale si esibiranno i Maestri: Gabriele Tardiolo (chitarra), Graziano Brufani (basso), Dino Graziani (violino), Riccardo Cambri (fisarmonica), Giuseppe Dolci (violoncello), Rita Graziani (flauto), Nina Ricci (voce), Luigi Capini (viola), Lamberto Ladi (sax), Roberto Forlini (batteria), Graziano Baldini (tromba), Aldo Bertuzzi (piano e voce), Valerio Bellocchio (chitarra). A fare da cornice alla serata sarà l’Orchestra di Archi della Scuola Comunale di Musica.