Francesco Battistoni su nomina commissione parlamentare

NewTuscia – VITERBO – Riceviamo e pubblichiamo. Francesco Battistoni di Forza Italia nominato nella commissione d’inchiesta sulle banche.

“Ringrazio la Presidente Maria Elisabetta Alberti Casellati e la Presidente del Gruppo Forza Italia in Senato Anna Maria Bernini per aver riposto in me la loro fiducia nominandomi oggi membro della commissione parlamentare d’inchiesta sul sistema bancario e finanziario.

Seppur delicato, il tema del sistema bancario merita una grande attenzione, per questo rivolgerò in questa nuova attività tutto il mio impegno a tutela dei diritti dei risparmiatori”

Così in una nota il Sen. Francesco Battistoni