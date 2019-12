Elezioni provinciali, Manuela Benedetti: “La squadra in campo e PD scelta più credibile in questa provincia”

loading...

NewTuscia – VITERBO – Riceviamo e pubblichiamo. Il risultato delle elezioni provinciali è qualcosa di straordinario. Tuscia Democratica è la lista più votata. Un grande risultato per il Partito Democratico e le forze civiche che l’hanno composta a cui va il mio sentito ringraziamento per l’apporto dato a questa vittoria. È un merito che va a tutti i candidati, al buon lavoro fatto dal Presidente Nocchi e dai consiglieri, al contributo che hanno dato tutti gli amministratori.

Un ringraziamento dovuto al consigliere regionale Enrico Panunzi che ha lavorato con grande impegno per questo risultato che, in partenza, sembrava molto complicato da raggiungere. Gli amministratori sanno riconoscere e dare fiducia a chi si spende per il territorio e questa è la nostra più grande soddisfazione. L’allargamento alle forze civiche, come noi abbiamo detto dall’inizio, si è rivelata una scelta giusta.

Il Partito Democratico che sa includere, allargare, che sa essere punto di raccordo e di riferimento, è la nostra idea di partito e continueremo a spenderci per questo. L’esperienza della lista Tuscia Democratica è il primo passo di una nuova stagione di impegno per ricostruire un’area larga con le forze di centrosinistra.

Abbiamo dimostrato che la squadra in campo ed il Partito Democratico restano la scelta più credibile in questa provincia. Auguri di buon lavoro a tutti gli eletti e al Presidente Nocchi affinché continuino ad adoperarsi per le migliori proposte per i nostri territori.

Manuela Benedetti

Segretaria provinciale Pd Viterbo