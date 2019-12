Civiltà Italiana, Pittoritto: “Sgarbi, godere di una notorietà, è un’ebbrezza pericolosa”

loading...

NewTuscia – SUTRI – Riceviamo e pubblichiamo. Mi sembra di essere su scherzi a parte, dichiara la Pittoritto, Ma quale vittime !! Casini e compagni. Sono tutti uguali, già governavano con la sinistra. Il sindaco Vittorio Sgarbi ha fatto la sua campagna elettorale dichiarando che aveva unito tutti da casapaund a rifondazione. Se il Sindaco non rimuoveva Casini ancora stavano in giunta. Si dovrebbero dimettere tutti. Sgarbi già aveva parlato di famiglie mafiose e loro stavano comunque al governo di Sutri.

Il Sindaco Sgarbi denuncia il “sistema familistico mafioso, che a Sutri decide tutto”, non lo trovo giusto diffamare una città e i cittadini, è la seconda volta che dichiara questo la prima fatta dopo due mesi dall’insediamento verso una persona che è ancora assessore, Caro Sindaco Sgarbi dopo un anno e mezzo perché non certifica invece il fallimento? Perché non ci risponde delle sue assenze in consiglio Comunale? ( mai pervenuto e denunciato) perché non ci parla del suo capo gabinetto che utilizza la firma elettronica impropriamente? (Querelato). Perché non parla mai dei problemi amministrativi? Perché dichiara che va tutto bene invece il comune sta per andare in default? Cerca sempre solo la lite ! Non ha argomenti, Liberi Sutri !Forse dovrebbe dedicare meno tempo alle mostre e più tempo a governare Sutri.

Come da lei dichiarato si dimetta il 23 dicembre! E noi tutti gli anni festeggeremo questa data come la Liberazione. Con la speranza che nessuno degli attori attuali si ripresenti alle elezioni, Sono più che mai convinta di far osservare a qualcuno che l’ebbrezza del potere è una cosa alquanto meschina: essere al centro dell’attenzione , godere di una notorietà,è un’ebbrezza pericolosa,vi si può affondare, e poi sparire dopo tanti anni di vita pubblica senza aver fatto nulla che valga la pena. A mio parere contano l’azione e la realizzazione .

Candida Pittoritto

Civiltà Italiana