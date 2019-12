Ronciglione, al lavoro per un lago accessibile a tutti

loading...

NewTuscia – RONCIGLIONE – Il Comune di Ronciglione, a seguito della richiesta inoltrata dal sindaco Mario Mengoni lo scorso agosto alla Regione Lazio – ai sensi della legge regionale 20 maggio 2019 n°8 – ha ricevuto un contributo di 2500 euro per la realizzazione di un progetto finalizzato a favorire pieno accesso e fruizione di una zona-spiaggia del lago di Vico alle persone con disabilità.

Tra le spiagge “La scaletta” e “Rivafiorita” è infatti presente una zona che può essere resa accessibile tramite una passerella in legno che conduce alla spiaggia, dove sarà installata una piattaforma in modo da consentire la sosta di sedie per disabili e l’installazione di due ombrelloni. Il progetto prevede anche l’installazione di una mappa tattile con l’intento di accogliere e orientare il pubblico di visitatori con disabilità.

La mappa verrà posizionata in località Arenari all’ingresso della spiaggia e agevolerà, in modo chiaro e semplice, l’orientamento lungo le rive del lago sia a persone con disabilità visive sia a normovedenti. Le caratteristiche del leggio consentono la piena fruizione della mappa anche alle persone con disabilità motoria, grazie allo spazio vuoto sottostante al piano inclinato.

La mappa sarà in italiano, inglese e braille e individuerà con semplicità gli elementi utili a dare una prima idea della morfologia del lago e delle sue peculiarità (flora, fauna, servizi).