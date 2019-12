Il Punto sul Campionato di Serie C Girone C dopo la 18° giornata di andata e presentazione delle partite

loading...

Maurizio Fiorani

NewTuscia – VITERBO – La Viterbese nonostante una grande prestazione esce sconfitta di misura 1-0 nel finale di gara sul campo della capolista Reggina unica formazione imbattuta in Italia nel calcio professionistico.

I gialloblù scesi in formazione rimaneggiata viste le molte assenze specialmente nel settore d’attacco dove mancava per infortunio bomber Tounkara ed il trequartista Errico fermato per un turno di squalifica per somma d’ammonizioni dal giudice sportivo.

La giovane formazione di Mr.Antonio Calabro, al Granillo di Reggio Calabria al cospetto della Reggina non ha certo sfigurato, e con una condotta di gara accorta sul piano difensivo ha tenuto sotto scacco la capolista di Mr.Domenico Toscano, per poi capitolare solo nel finale per la concessione di un contestato calcio di rigore per un presunto contatto in area tra un giocatore della Reggina ed il portiere Vitali della Viterbese.

Una sconfitta amara per come maturata, che fa precipitare la Viterbese a ridosso della zona play-out.

Domenica prossima al Rocchi arriva il Francavilla formazione pugliese, che avanza i gialloblù di un solo punto in classifica;si tratta di uno scontro diretto salvezza, in cui bisogna tornare alla vittoria.

Dopo ben cinque sconfitte consecutive una buona notizia arriva dalla infermeria, bomber Tounkara è stato recuperato per domenica, e dovrebbe essere a disposizione, come Errico il giovane trequartista, che si era messo in evidenza ad inizio stagione, anche lui assente per squalifica a Reggio Calabria.

Si tratta di due importanti recuperi, che danno manforte alla formazione di Mr.Calabro in questo difficile momento, in attesa della riapertura del mercato a Gennaio.

La capolista Reggina che viaggia sulle ali dell’entusiasmo, si recherà in trasferta sul campo della Sicula Leonzio, che è uscita sconfitta per 3-1 in trasferta sul campo del’Avellino di Mr.Capuano.

La Ternana di Mr.Gallo altra big del girone è uscita sconfitta in casa per 1-0 ad opera della Casertana, che ha espugnato lo stadio Liberati di Terni, conquistando tre punti pesanti in chiave play-off.

La Ternana mercoledì scorso ha vinto in trasferta sul campo del Siena, passando il turno in Coppa Italia un successo importante grazie ad una rete di bomber Vantaggiato che ha permesso di espugnare per 1-0 lo stadio Franchi di Siena, facendo così accedere alle Fere alla semifinale di Coppa Italia.

La Ternana nel prossimo turno di campionato sarà impegnata in trasferta sull’ostico campo della Cavese, una gara che si prospetta molto combattuta a causa della voglia di rivalsa dei campani, dopo la sconfitta in trasferta subita per 1-0 ad opera del Francavilla.

Il sorprendente Monopoli ha vinto per 1-0 grazie ad una rete del solito Fella sul campo del Picerno, mantenendo la seconda piazza dietro la capolista Reggina.

Un successo importante per i biancoverdi pugliesi che riceveranno la visita dell’Avellino, mentre il Picerno si recherà in trasferta sul campo del Catanzaro reduce a sua volta dal pari esterno per 1-1 sul campo della Paganese.

Il Potenza dopo una grande partita viene sconfitto per 2-1 ad opera del Bari nel big match della 18°giornata.

Un successo importante per il Bari, che grazie a questo successo si porta al 3° posto in classifica a quota 36 punti in coabitazione con la Ternana e lo stesso Potenza.

Il Bari nel prossimo turno giocherà in trasferta sul campo della Casertana, mentre i rossoblù del Potenza riceverà la visita della Paganese, formazione campana in ripresa in questo scorcio di campionato avendo ottenuto un prezioso successo interno per 3-1 mercoledì scorso, nella gara di recupero con il Catania.

Proprio il Catania, dopo le polemiche e le dure contestazioni culminate in settimana con l’aggressione al direttore generale Lo Monaco, si è riscattato vincendo in casa di misura 1-0 al Cibali con il Rende.

Un successo che permette ai siciliani di prendere fiato e tranquillità, dopo un periodo di dure contestazioni della propria tifoseria nei confronti della squadra e della società etnea.

Il Catania sarà impegnato in trasferta domenica prossima sul difficile campo del Teramo, in un match che si prospetta molto impegnativo vista la caratura tecnica degli abruzzesi.

Il Rende fanalino di coda se la vedrà in casa con il Rieti in una sorta di di gara che ha il sapore di uno spareggio salvezza.

Gli amaranto-celesti laziali sono reduci dal rocambolesco pareggio interno per 2-2 contro il Bisceglie ed hanno quindi bisogno di punti salvezza.

La Vibonese d Mr.Giacomo Modica non è riuscita ad andare oltre il pari a reti inviolate in casa con il roccioso Teramo.

I rossoblù calabresi sono attualmente in zona play-off, ma per rimanere attaccati al gruppo delle prime devono fare risultato in trasferta sul campo del Bisceglie formazione in lotta per la salvezza.

RISULTATI DELLA 18°GIORNATA DI ANDATA

PAGANESE-CATANZARO 1-1

REGGINA-VITERBESE 1-0

AVELLINO-SICULA LEONZIO 3-1

PICERNO-MONOPOLI 0-1

CATANIA-RENDE 1-0

RIETI-BISCEGLIE 2-2

VIBONESE-TERAMO 0-0

FRANCAVILLA-CAVESE 1-0

BARI-POTENZA 2-1

TERNANA-CASERTANA 0-1

CLASSIFICA

REGGINA 46

MONOPOLI 37

BARI 36

TERNANA 36

POTENZA 36

CATANIA 27

CASERTANA 25

CATANZARO 25

PAGANESE 24

VIBONESE 24

TERAMO 24

AVELLINO 23

FRANCAVILLA 22

CAVESE 21

VITERBESE 21

PICERNO 17

BISCEGLIE 13

RIETI 12 1 PUNTO DI PENALIZZAZIONE

SICULA LEONZIO 11

RENDE 10

PROSSIMO TURNO

BISCEGLIE-VIBONESE

CASERTANA-BARI

CATANZARO-PICERNO

CAVESE-TERNANA

MONOPOLI-AVELLINO

POTENZA-PAGANESE

RENDE-RIETI

SICULA LEONZIO-REGGINA

TERAMO-CATANIA

VITERBESE-FRANCAVILLA