Orte, Gran Veglione di Fine Anno con il Comitato Festeggiamenti Classe 1979

Il Comitato Festeggiamenti Classe 1979 di Orte presenta il Gran Veglione di Fine Anno!

NewTuscia – ORTE – Riceviamo e pubblichiamo. Il Capodanno più esclusivo quest’anno è all’Auditorium di Orte Scalo, con cena show, ricco menù per grandi e bambini e balli fino alle prime ore del mattino.

Entra nel 2020 a ritmo di musica con Aurora e le hit più famose degli anni ’80 e ’90.

Menù speciale per inaugurare il 2020 in grande stile, non perdere l’occasione di brindare all’anno nuovo insieme a noi.

Antipasto:

Cocktail di gamberi

Polpo croccante alla crema di prezzemolo

Guazzetto di moscardini con pane croccante

Primi:

Gnocchetti alla crema di scampi

Paccheri con calamaro verace

Secondi:

Involtino di gamberone fasciato con speck su letto di Taleggio

Orata in crosta di patate

– Acqua e vino –

A mezzanotte:

Lenticchie e cotechino

Dolci e spumante

La vita è così breve che non c’è tempo per i litigi, il rancore e per la guerra. C’è solamente il tempo per amare e dura un istante.

A Capodanno vieni a festeggiare con gli amici… la Classe ’79 ti aspetta !!!

Quando : 31 Dicembre 2019 – Ore 20.30

Dove : Auditorium di Orte Scalo – Corso G.Garibaldi n. 1611

Contatti : 351-5624420

Prenota il tuo tavolo per un Veglione 2020 davvero indimenticabile!