“Natale a Villa Serena”, un capolavoro di programma per un mese di iniziative

NeewTuscia – MONTEFIASCONE – Si accende il Natale a Villa Serena, Casa di riposo e Rsa a Montefiascone. Un ricco e variegato cartellone di eventi pensato per gli ospiti, familiari, personale e per tutti coloro che parteciperanno così da vivere insieme la magica atmosfera natalizia all’insegna della migliore tradizione.

Tutto è pronto, a cominciare dallo spirito di festa dei nonni della struttura che si apprestano ad accogliere le tante iniziative con l’amorevole guida della direzione e del personale in un clima più familiare che mai.

“E’un calendario ricchissimo – illustra l’amministratrice delegata, Elisabetta Ferrari – e ci stanno arrivando tanti complimenti e riconoscimenti. Dietro a tutto questo c’è il lavoro dei nostri dipendenti e di tanti volontari e, soprattutto, la voglia di stare insieme e divertirci con i nostri ospiti. Vi aspettiamo per rendere magico il Natale di Villa Serena”.

E’ proprio vietato perdere gli appuntamenti del programma “Natale a Villa Serena” che ha preso il via giovedì 5 dicembre nell’incontro musicale con Duilio per proseguire poi con la Festa dell’albero il 7 alle ore 15 e domenica 8 dicembre, ore 15.30, tra balli e musica con il Centro anziani di Montefiascone.

Tutto da scoprire l’immancabile presepe curato dall’Aido e dagli Amici del Colle con l’inaugurazione prevista il 13 dicembre alle ore 15. Di seguito la rievocazione delle tradizioni legate al cenone di Natale come il “ciocco” e le “letterine” disposte sulla tavola imbandita per l’occasione. Tutto questo tra dialoghi, lettura di brani e poesie dei nonni di Villa Serena.

Sabato 14 dicembre alle ore 10, si celebra la Santa Messa nell’ampio salone, mentre il pomeriggio di lunedì 16 sarà allietato da Tony Nestel con “La nostra colonna sonora” offerto da Bar Donnino. Il 17 dicembre, ore15, è festa di Natale con i volontari della Croce Rossa.

La magia degli incontri continua giovedì 19 dicembre, ore 9, con la festa per allestire l’albero di Natale insieme agli alunni delle scuole. Un ritrovo tra generazioni per gustare l’esperienza di stare insieme in un momento di gioia e serenità. Alle ore 15 ancora musica e canti con Duilio.

Ma non finisce qui, il programma prosegue e bissa il successo dello scorso anno. Il 21 dicembre è il giorno dello scambio d’auguri e di doni incorniciato da canti e ricordi dei nonni. Torna l’albero di Natale realizzato con il clown di corsia dell’associazione “Penso positivo”. La tradizione continua con il concerto di Natale del 22 dicembre, ore 15, eseguito dalla “Corale Santa Margherita”.

Ad allietare il pomeriggio del 23, ore 15, arrivano i bambini della casa famiglia di Viterbo per la consegna dei doni offerti da Radio Tuscia Events e distribuiti dai nonni nelle vesti di Babbo Natale. Il giorno dopo, vigilia di Natale, tutti a messa alle ore 10.

E non è ancora tutto. All’appello mancano ancora gli appuntamenti che completano un mese di iniziative tutto dedicato al Natale: la festa dei compleanni di dicembre con Duilio il 29, ore 15, la Santa Messa di fine anno il 31 dicembre alle ore 10.30 e la tombola il 5 gennaio 2020.

La Direzione di Villa Serena Srl