Natale di Terni candidato al Premio Italive 2019

NewTuscia – TERNI – (Ufficio Stampa/Acot) – Natale di Terni è stato censito nel portale italive.it e ammesso alle votazioni per il “Premio Italive 2019“.

“Si potrà votare – evidenzia il vicesindaco Andrea Giuli – per sostenere la candidatura della nostra città fino al 31 dicembre che verrà giudicata da una commissione di esperti. Si tratta di una bella vetrina che sposa bene il nostro progetto del Natale multisensoriale e luminoso con un fitto calendario di iniziative sia per i più piccoli che per gli adulti, come l’appuntamento di stasera al Duomo di Terni con uno dei più celebri violoncellisti della scena internazionale, Uto Ughi grazie al Progetto Omaggio all’Umbria e alla Fondazione Carit”.

Italive è un progetto patrocinato dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (promosso da CONSUMERLAB e COMITAS con la partecipazione di AUTOSTRADE PER L’ITALIA e la collaborazione di COLDIRETTI) che informa gli automobilisti su quello che accade nel territorio che attraversano e presenta un calendario aggiornato dei migliori eventi organizzati, anche alla scoperta di eccellenze enogastronomiche. Le votazioni espresse dai visitatori, che saranno raccolte fino a fine anno e giudicate da una commissione di esperti, determineranno il vincitore del Premio di quest’anno. Per votare è necessario andare nel portale e cliccare l’evento che riguarda Terni a questo link: https://italive.it/natale-di-terni-luci-acqua-magia/