Gualdo Tadino, lunedì lavori Enel per potenziamento della rete elettrica in zona Roveto

loading...

NewTuscia – GUALDO TADINO – E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete di distribuzione elettrica, comunica che lunedì 16 dicembre effettuerà lavori di manutenzione e potenziamento su una porzione circoscritta di rete elettrica nel territorio comunale di Gualdo Tadino, con particolare riferimento all’area di Roveto.

I tecnici dell’azienda elettrica provvederanno alla manutenzione degli impianti elettrici bassa tensione, attraverso la sostituzione di componentistica danneggiata e l’installazione di nuove apparecchiature automatizzate nella cabina di trasformazione, e potenzieranno anche l’assetto di rete per garantire una distribuzione elettrica equilibrata nell’area coinvolta dall’intervento. Le operazioni devono svolgersi in orario giornaliero per ragioni di sicurezza e richiedono un’interruzione temporanea del servizio elettrico che E-Distribuzione, grazie a bypass da linee di riserva, circoscriverà a un gruppo molto ristretto di utenze, anche se i lavori porteranno benefici al servizio elettrico di una porzione più estesa di territorio.

Questo il dettaglio dei lavori: Gualdo Tadino, lunedì 16 dicembre, dalle ore 8:15 alle 15:30, frazione Roveto civ. (i civici sono divisi elencati tra pari e dispari) da 2 a 8, 12, da 16 a 18, 22, da 28 a 38, da 5 a 7, 13, 19, da 25 a 31, 35, sn (senza numero).

Il tema degli interventi da programmare per la manutenzione e il potenziamento del sistema elettrico nella località di Roveto era già stato trattato in un incontro con i cittadini organizzato insieme al Sindaco di Gualdo Tadino Massimiliano Presciutti, che E-Distribuzione ringrazia per la collaborazione. Per le operazioni di lunedì i clienti sono stati informati attraverso affissioni nella zona interessata. E-Distribuzione ricorda di non utilizzare gli ascensori per tutta la durata dei lavori e di non commettere imprudenze contando sull’assenza di elettricità: la corrente potrebbe essere riallacciata momentaneamente per prove tecniche. In caso di forte maltempo, i lavori potrebbero essere rinviati.