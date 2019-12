Gospel: Danton Whitley & The Mosaic Sound in concerto a Caprarola

loading...

Appuntamento sabato 14 dicembre alle ore 21 a Santa Teresa

Ingresso gratuito

NewTuscia – CAPRAROLA – Riceviamo e pubblichiamo. Con l’avvicinarsi delle ormai imminenti festività natalizie, torna a Caprarola il grande gospel per quella che sarà una serata di emozioni e suggestioni, tra fede e tradizione, con il genere musicale tipico di questo periodo dell’anno.

Sabato 14 dicembre 2019 alle ore 21 (ingresso gratuito) la Chiesa di Santa Teresa ospita il concerto di Danton Whitley & The Mosaic Sound, per un appuntamento promosso dal Comune di Caprarola in collaborazione con il Tuscia Gospel Festival nei Cimini, progetto realizzato dalla Comunità Montana dei Cimini con i Comuni aderenti al SISC e finanziato dalla Regione Lazio.

Cantante, compositore, predicatore nonché maestro gospel, Danton Derelle Whitley, nato ad Aberdeen (Maryland), è considerato come un pioniere della sua arte. Fin dalla più giovane età, la sua musica è sempre stata una grande dote e vanta anni di esperienza nella direzione di cori. Il suo talento, combinato con lo stile vocale e le abilità del gruppo Mosaic Sound, ha dato vita a un coro dalla forza straordinaria.

Il gruppo Danton Whitley & Mosaic Sound nasce nel 2006, e si introduce nel mondo della musica gospel come una ventata di freschezza, offrendo un messaggio di libertà e speranza. Prendono ispirazione e nome dall’arte del mosaico e dalle scritture di Mosè e il loro obiettivo è quello di condividere la parola di Gesù Cristo attraverso la musica e il canto. Influenzati da generi come opera, jazz e gospel contemporaneo, musica classica e cristiana, il loro sound è unico e incomparabile.

Il concerto rientra nel programma di eventi natalizi del Comune di Caprarola ed è inserito anche nel cartellone della stagione teatrale.