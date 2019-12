Venerdì 13 dicembre la Bellezza è ancora protagonista a UNI Cosmesi

loading...

NewTuscia – VITERBO – Venerdì 13 dicembre, presso la sua nuova sede di via Roma, UNI Cosmesi dedicherà il pomeriggio al trucco minerale di Finis Terre, confidando nella esperta collaborazione di Eleonora Staccini, truccatrice professionista diplomata presso lo Studio 13 di Roma.

La make up artist sarà a disposizione per consigliare le nuances di colore che meglio si sposano con l’incarnato e le tonalità di occhi e capelli, spiegando come si possa, con pochi e semplici gesti quotidiani, migliorare l’aspetto del proprio volto o nascondere piccoli difetti. Il make up minerale di Finis Terre svelerà allora tutte le cromie di cui dispone la sua ricchissima palette di colori: partendo da Milady, un raffinato rosa antico, passando attraverso Niagara, splendido turchese con riflessi oro, per approdare a Red Passion, intenso rosso pompeiano. Mescolando le polveri per lasciare spazio a fantasia e creatività, il pomeriggio trascorrerà piacevolmente come sempre a UNI Cosmesi.