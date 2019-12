Padre Ibrahim Faltas a Castiglione in Teverina

loading...

NewTuscia – CASTIGLIONE IN TEVERINA – Padre Ibrahim Faltas, Direttore della Custodia di Terra Santa e Direttore della Holy Land School, domenica 15 dicembre verrà a Castiglione in Teverina. Sarà un onore per tutta la cittadinanza avere questa importante personalità.

Padre Ibrahim, Francescano di origine egiziana, è punto di riferimento sia per i Palestinesi che per gli Israeliani, per le numerose istituzioni da lui create e dirette a Betlemme e Gerusalemme, nel campo dell’istruzione, della sanità e della carità per i più poveri e diseredati. Divenne famoso nel mondo quando nel 2002, in diretto contatto ed intervento con Papa Giovanni Paolo II, risolse la crisi dell’assedio della Chiesa della Natività a Betlemme, in cui si erano rifugiati decine di militanti Palestinesi.

Padre Ibrahim arriverà nel nostro territorio per incontrare la famiglia di Padre Lino Cignelli, cittadino castiglionese, morto a Gerusalemme non 2010 e lì sepolto, e con quanti a Castiglione conobbero ed apprezzarono la sua guida spirituale. Padre Lino, oltre alla sua alta caratura religiosa di Francescano, è annoverato tra gli esperti mondiali di Patristica e di greco antico delle fonti evangeliche, ed i suoi studi ed i suoi testi sono oggi ovunque studiati.

Padre Ibrahim fu allievo di Padre Lino e conserva ricordi unici delle sue qualità professionali, umane, e religiose; arriverà domenica 15 dicembre alle 16.30 in Piazza Maggiore accolto dal Sindaco, Leonardo Zannini e dalle autorità cittadine; poi concelebrerà la Messa alle 17.00 con il Parroco Don Alfredo Cento, al termine della quale ci sarà un incontro conviviale con la popolazione, nella sala consiliare del municipio. L’incontro è aperto a tutti.