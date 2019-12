Nuove fermate Trenitalia, Belcapo: “Orvieto ha bisogno di servizi efficienti, non delle ‘toppe’”

loading...

Riceviamo e pubblichiamo

Apprendiamo che Trenitalia da Lunedì 16 Dicembre prevederà due nuove fermate alla stazione di Orvieto, un Treno Regionale con destinazione Orte alle ore 18,53 e un Treno Regionale da Orte con arrivo ad Orvieto alle 20,23.

Pur ritenendo la scelta positiva non ce la sentiamo e non possiamo esprimere “soddisfazione”, considerato che non si tratta di una soluzione innovativa ma che servirà soltanto a tamponare la cancellazione del collegamento veloce che permetteva ai pendolari l’arrivo ad Orvieto alle 19,48 – partendo da Roma alle ore 19,00.

Siamo coscienti dei disservizi quotidiani a cui andava incontro quest’ultimo collegamento ma, al netto dei ritardi, il nuovo servizio predisposto da Trenitalia non migliorerà la vita dei nostri pendolari: si tenterà soltanto di rimediare ad una situazione che abbiamo definito e che oggi ribadiamo #vergognosa.

Una situazione che non andrà a pesare soltanto sui pendolari quanto soprattutto sul futuro della Città, riducendo la sua attrattività turistica e culturale, comportando una diminuzione delle possibilità di investimenti privati sul nostro territorio, con effetti che avranno ripercussioni occupazionali e ormai anche demografiche.

La nostra Città con la sua Storia e le persone, e le loro famiglie, del nostro territorio non sono più intenzionate ad accettare compromessi al ribasso sui servizi e sugli orari dei treni che collegano Orvieto a Roma e viceversa.

Ribadiamo la ferma condanna del paradosso che vede diminuire i servizi e aumentare i costi, per esempio degli abbonamenti: continueremo la nostra battaglia per invitare l’Amministrazione Comunale ad aprire, in modo determinato, un tavolo serio con Regione Umbria e Trenitalia.

Come è nostro costume, metteremo a disposizione tutte le soluzioni possibili per unire tutte le forze possibili per il miglioramento dei servizi di questa Città e dei nostri concittadini.

Donatella Belcapo – Orvieto 19to24