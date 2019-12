Diletta Nicastro alla vendita di Natale di Sant’Eugenio con i libri della saga “Il mondo di Mauro & Lisi”

loading...

Sabato 14 e domenica 15 dicembre la scrittrice partecipa con tutti i suoi libri al consueto appuntamento natalizio di beneficenza

NewTuscia – ROMA – Per il 13mo anno consecutivo la scrittrice Diletta Nicastro torna alla Vendita di Natale della Parrocchia di Sant’Eugenio in Viale delle Belle Arti, 10 in Roma. Parte del ricavato andrà a favore delle opere di carità delle attività parrocchiali.

L’orario d’apertura è sabato 14 dicembre dalle 17 alle 20 e domenica 15 dicembre dalle 10 alle 14.30 e dalle 17 alle 20.

Saranno disponibili tutti i libri della saga ‘Il mondo di Mauro & Lisi’, compreso lo spin-off ‘Un principe per Agla’, e il saggio ‘Storie e leggende di Scozia – Isle of Skye’. La saga della Nicastro ha vinto due premi letterari, è custode nazionale del lemma mozzafiato presso la Società Dante Alighieri di Roma ed è divenuta libro di testo anche negli Stati Uniti. Una serie tutta italiana paragonata ai migliori thriller americani, ambientata nei luoghi più belli della Terra per difendere il nostro Patrimonio culturale e naturale e tramandarlo alle generazioni future.

“Per me è sempre un piacere partecipare a questo mercatino dove si trovano delizie per il palato ed oggetti rari e preziosi. Una vendita allegra e divertente a cui sono fiera di partecipare con i miei romanzi fin dal primo anno di uscita, quando vi erano solo ‘Il mistero di Lussemburgo’ e ‘Il tesoro di Skara Brae’. Molte cose sono accadute in questi anni, ma questo week-end tra banchetti e atmosfera natalizia è immancabile nella mia preparazione dell’avvento”, ha dichiarato la Nicastro.