Da Natale all’Epifania numerosi i Concerti della Scuola Comunale di Musica “Adriano Casasole” di Orvieto

NewTuscia – ORVIETO – Nel periodo tra Natale e l’Epifania, la Scuola Comunale di Musica “Adriano Casasole” di Orvieto propone un ricco programma di incontri musicali, inseriti nel programma della 3^ edizione di A NATALE REGALATI ORVIETO, il calendario degli eventi organizzato dal Comune con la collaborazione di associazioni, operatori economici e aziende.

Si comincia Martedì 17 Dicembre alle 17:30 nella Chiesa della Madonna della Cava, dove gli Allievi pianisti della Classe di Pianoforte del M° Riccardo Cambri saranno protagonisti del Concerto “Note di Natale”.

I giovanissimi pianisti terranno anche il “Piccolo concerto di Natale” Sabato 21 Dicembre alle 16:30 nella Chiesa San Lodovico. Sempre il 21 Dicembre ma alle ore 18:30 al Teatro del Carmine si terrà poi l’appuntamento Aspettando Natale, Concerto della Filarmonica Mancinelli diretta dal M° Lamberto Ladi.

“Auguri in Musica per la Città di Orvieto” è il tradizionale Concerto della Scuola Comunale di Musica di Orvieto che si svolgerà al Teatro Luigi Mancinelli, Lunedì 23 Dicembre a partire dalle ore 21:00. Sul palco del Teatro Comunale si esibiranno: Gabriele Tardiolo (chitarra), Graziano Brufani (basso), Dino Graziani (violino), Riccardo Cambri (fisarmonica), Giuseppe Dolci (violoncello), Rita Graziani (flauto), Nina Ricci (voce), Luigi Capini (viola), Lamberto Ladi (sax), Roberto Forlini (batteria), Graziano Baldini (tromba), Aldo Bertuzzi (piano e voce), Valerio Bellocchio (chitarra) e l’Orchestra di Archi della Scuola Comunale di Musica.

Subito dopo la solennità del Natale, le performance musicali riprenderanno venerdì 27 Dicembre nella Chiesa di Sant’Andrea con Christmas in Classic, Concerto dell’Orchestra della Scuola Comunale di Musica diretta dal M° Dino Graziani.

Ad Orvieto gli appuntamenti di fine anno della 27^ edizione di Umbria Jazz Wnter, quest’anno saranno al ritmo del jazz anche per i bambini.

Infatti, nelle giornate del 29-30-31 Dicembre alle ore 10:00 al Teatro del Carmine si svolgerà, Umbria Jazz 4 KIDS ANNO 2020 progetto innovativo dedicato all’incontro dei bambini con la musica jazz proposto da Umbria Jazz e dalla Scuola di Musica “Adriano Casasole”.

In particolare, il 29 dicembre verrà presentano “Orvieto Jazz Fabula …. Una storia da gustare”, mentre il 30 dicembre sarà la volta di “C’era due volte….Gianni Rodari” omaggio celebre scrittore per l’infanzia in occasione del centenario della nascita (2020). Il 31 dicembre , infine, la curiosità di bambini (e adulti) è rivolta ad un altro progetto inedito dal titolo La storia del sogno del piccolo Paulu che ha cambiato il mondo con le note a cui partecipano jazzisti internazionali protagonisti di Umbria Jazz Winter 2019.

Trascorse anche le feste di Capodanno, Venerdì 3 gennaio alle ore 21 nella Chiesa di Ciconia ci sarà il Concerto del Coro della Scuola Comunale di Musica di Orvieto diretto dal M° Silvia Cerquaglia dal titolo “Armonie per il Nuovo Anno”,.

L’indormani, Sabato 4 Gennaio alle ore 18 presso il Museo Archeologico Nazionale è poi in programma il Concerto “Una voce intorno al mondo” eseguito dalla Little Brown Jug Band con il Tenore Giordano Ferri.