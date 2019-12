Viterbo: domani 12 dicembre annulli speciali per il Natale

loading...

NewTuscia – VITERBO – Poste Italiane, in occasione del Natale 2019, promuove servizi filatelici temporanei presso gli uffici postali di Viterbo Centro, in Via F. Ascenzi e a Tarquinia, in Via Tarconte.

Presso i servizi, che saranno attivati domani 12 dicembre con orario 10.00 – 13.00, oltre agli annulli speciali, saranno disponibili le cartoline dedicate al Natale nonché i due francobolli ordinari emessi dal Ministero dello Sviluppo Economico il 2 dicembre scorso appartenenti alla serie tematica “le Festività”.

Con gli annulli speciali sarà timbrata la corrispondenza in partenza presentata direttamente presso i servizi filatelici temporanei dove saranno disponibili le più recenti emissioni di francobolli e i tradizionali prodotti di Poste Italiane: folder, pubblicazioni filateliche, cartoline, buste primo giorno, libri e raccoglitori per collezionisti.

Poste Italiane