Shopping tour natalizio a Ronciglione! Visita guidata tra le botteghe storiche, artistiche e artigiane

loading...

NewTuscia – RONCIGLIONE – Natale è ormai alle porte! Nei piccoli borghi l’atmosfera natalizia si fa sempre più intensa e anche a Ronciglione si respira quell’aria di magica festa fatta di luminarie, alberi di natale, folletti, stelline e neve che decorano piazze e vie.

Un paese fatto di tanta storia e dove pullulano artisti e artigiani che con il loro lavoro quotidiano e la loro passione danno linfa vitale al nostro territorio donandoci prodotti unici e originali; nonché ancora resiste una bottega storica nella quale si respira l’odore dei tempi passati.

Se vuoi scoprire tutto questo e l’anima creativa delle generazioni di artigiani e artisti che operano su questo territorio, li conosceremo più da vicino in un percorso guidato durante il quale uniremo la storia di Ronciglione alla loro storia entrando direttamente nelle loro botteghe dove ci racconteranno e mostreranno la loro maestria e creatività.

Un percorso nuovo e alternativo per conoscere un altro volto di questa Città, già in passato patria di grandi maestranze. Quella tradizione è ancora viva e rappresenta l’anima di un popolo che va coltivata e promossa!

Concluderemo la nostra passeggiata con un brindisi finale presso l’Azienda Agricola Vallicella, specializzata in prodotti tipici. Una vera e propria full immersion nell’anima ronciglionese… e poi chissà che non riusciate a trovare un regalo natalizio “made in Ronciglione”?

Punti Salienti del Tour

• Cammina per le vie rinascimentali e barocche incontrando artigiani e artisti con storie decennali;

• impara a conoscere da una guida professionale i tesori e la storia di Ronciglione!

PROGRAMMA

• Ore 15.30 punto di incontro presso Iterland – Agenzia di Comunicazione, Arte & Immagine in Corso umberto I, 54.

• Prima tappa: Calzature Felice Scialanca, calzature artigianali (Corso Umberto I)

• Seconda tappa: EMPORIO TOMBINI, negozio storico di Ronciglione (Via della Campana)

• Terza tappa: Monica Buccilli, pittrice acquarellista (Piazza del Comune)

• Quarta tappa: Stefano Cianti, maestro d’arte (Via Solferino)

• Quinta tappa: Rinaldo Capaldi, maestro d’arte (Borgo di Sopra)

• Sesta tappa: Stamperia d’arte di Pietro Perelli e Mancinelli (Borgo di Sopra)

• Settima tappa: Cricami di Cristina Iazzetta, ricami personalizzati (Via del Verziere)

• Ottava tappa: Daria Chiricozzi, produzione borse artigianali e maschere in cartapesta (Corso Umberto I)

• Nona tappa: Alessia Sulli handmade jewelry produzione artigianale di gioielli, ceramiche e borse dipinte a mano (Arco dei Pagliari)

• Decima tappa: Brindisi finale presso Azienda Agricola Vallicella (Viale IV Novembre)

– A cura della Dott.ssa Silvia Scialanca –

Costo: 10 euro a persona comprensivo di visita guidata, brindisi finale e tessera associativa Andar per Arte

Appuntamento: Sabato 14 dicembre ore 15:30, presso Iterland – Agenzia di Comunicazione, Arte & Immagine – Corso Umberto I, 54 – Ronciglione

Per info e prenotazioni*: info@andarperarte.com oppure tramite il numero telefonico 340.3324511