Iniziano i lavori di bitumazione in viale dello Stadio

NewTuscia – TERNI – (Ufficio Stampa/Acot) – A partire da stanotte si svolgeranno i lavori di sistemazione delle due carreggiate di viale dello Stadio, con la fresatura, l’eliminazione delle radici dei pini che sono stati già tagliati e la posa in opera della nuova bitumazione. Lo comunica l’assessorato ai lavori pubblici, tramite l’ufficio manutenzione strade. I lavori, nella nottata tra mercoledì e giovedì, riguarderanno una sola corsia, quella accanto allo spartitraffico in direzione stadio e dunque non ci sarà alcuna chiusura al traffico, che proseguirà in entrambe le direzioni di marcia. Nella serata/nottata tra giovedì e venerdì, i lavori proseguiranno nell’altra carreggiata, quella verso piazzale dell’Acciaio, con le stesse modalità. Entro la settimana, dunque viale dello Stadio avrà di nuovo un fondo stradale livellato e potrà essere percorso senza pericoli da parte di auto e veicoli a due ruote.