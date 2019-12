Cinema Etrusco di Tarquinia, proiezione speciale “Tiro al Piccione” di Giuliano Montaldo

loading...

Il 13 dicembre alle 21:15 presso il Cinema Etrusco di Tarquinia La rete Degli Spettatori presenta assieme ad Alberto Crespi, critico cinematografico di Hollywoodparty Rai e ufficio stampa del CSC,

il film Tiro al piccione di Giuliano Montaldo.

Uno degli esordi più controversi e per molto tempo “rimossi” del cinema italiano, è stato da poco restaurato dalla Cineteca Nazionale/Centro Sperimentale di Cinematografia.

SINOSSI: Settembre 1943. Spinto da confuse idee patriottiche e da un’insostenibile situazione personale, il giovane Marco Laudato si arruola nelle forze armate della Repubblica di Salò. Nel duro periodo di adattamento trova in un commilitone più anziano, Elia, un amico ed un protettore. Ben presto la spietata alternativa di imboscate, rastrellamenti e rappresaglie apre gli occhi di Marco sulla triste, insospettata realtà di un mondo destinato irrimediabilmente alla fine. Gettato allo sbaraglio con i suoi compagni in un’assurda operazione tattica, Marco viene ferito e trattato da eroe.

Nell’ospedale stringe amicizia con un’ausiliaria più anziana di lui, Anna. E’ una breve parentesi d’amore, chiusa presto dalla fuga della donna in Svizzera: al fianco di lei c’è il capitano Mattei, un disertore. Tornato al reparto, la situazione si fa sempre più critica: da un lato la ferocia di un ufficiale nausea Marco, dall’altro la fuga e la morte davanti al plotone d’esecuzione di Elia (sarà lo stesso Marco a dare il colpo di grazia all’amico morente) sconvolgono il suo animo. In un ultimo, inutile scontro con i partigiani vittoriosi, Marco si trova solo, in mezzo ai cadaveri dei suoi commilitoni. Non sente più alcun desiderio di combattere: solo una stanchezza mortale, e la voglia di piangere.

TRAILER: https://www.youtube.com/watch?v=MygTZQ-MGjo

VOTO IMDB: 7.2

Biglietto: 5€

A proposito di Alberto Crespi

Critico cinematografico, autore e conduttore radiofonico e televisivo. Scrive e lavora sul cinema dal 1978, anno in cui inizia a lavorare come giornalista al quotidiano «l’Unità». Dal 1992 è titolare della rubrica di critica cinematografica. Dal 1995 è fra gli autori e conduttori di “Hollywood Party”, trasmissione radiofonica di Radio3 Rai sul cinema. Dal 2013 è direttore di «Bianco & Nero», la storica rivista cinematografica edita dal Centro Sperimentale di Cinematografia.

