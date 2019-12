Premio Letterario Città di Ladispoli. Quarto posto per Marco Salomone con il libro “Le Avventure di un Taxista Riluttante”

loading...

NewTuscia – LADISPOLI – Riceviamo e pubblichiamo. Domenica 8 dicembre presso l’Aula Consiliare del comune di Ladispoli si è svolta la cerimonia di consegna dei riconoscimenti per l’VIII^ edizione del Premio Letterario Città di Ladispoli.

Nella sezione “libro di racconti”, introdotta per la prima volta in questa edizione, il presidente dell’associazione culturale “Book Faces” Marco Salomone si è classificato al quarto posto ex aequo con il libro “Le Avventure di un Taxista Riluttante”.

Salomone, già vincitore della sezione prosa nell’edizione 2017 del concorso con il racconto “Verso”, si è aggiudicato anche il premio speciale della critica.