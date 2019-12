Nuove abilitazioni per il controllo e la gestione della fauna selvatica

loading...

Nella sede della Camera di Commercio Viterbo consegnati gli attestati di partecipazione al corso di formazione realizzato dall’ATC VT1 in collaborazione con il CeFAS.

Si sono conclusi questa mattina con la consegna degli attestati nella sede della Camera di Commercio Viterbo i due corsi per "Aspiranti selecontrollori per il controllo e la gestione degli ungulati sul territorio". L'attività formativa è stata organizzata a Farnese e Viterbo dall'Ambito Territoriale di Caccia-ATC VT 1, in collaborazione con il CeFAS, e ha visto la presenza complessivamente di circa 80 partecipanti.

L’iniziativa rientra tra le attività di gestione e controllo della diffusione del cinghiale sul territorio, di cui la caccia di selezione è uno dei principali strumenti, ed è necessaria secondo quanto disposto dalle recenti D.G.R. della Regione Lazio in materia di controllo della fauna selvatica, con l’obiettivo di introdurre azioni concrete tese a garantire uno sfruttamento sostenibile e mantenere un equilibrio faunistico della popolazione degli ungulati, mitigare gli impatti negativi quali quello di natura ecologica, danni al comparto agricolo e incidenti stradali.

L’elevata partecipazione al corso e il particolare apprezzamento espresso dai partecipanti per la qualità degli interventi in aula, garantiti da esperti tecnici faunistici e balistici, ha fatto sì che per l’anno 2020 siano state già lanciate altre iniziative formative, sempre a beneficio delle figure preposte alla gestione e il controllo faunistico-venatorio degli ungulati.

Alla cerimonia di consegna degli attestati sono intervenuti: Domenico Merlani, presidente della Camera di Commercio Viterbo; Giovanni Carlo Lattanzi e Lodovico Lesen, rispettivamente responsabile e funzionario dell’Area Decentrata Agricoltura Lazio Nord della Direzione regionale Agricoltura, promozione della filiera e della cultura del cibo, caccia e pesca della Regione Lazio; Fabrizio Ronca, presidente ATC VT1; Giovanni Arena, sindaco di Viterbo.