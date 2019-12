“Dietro il Palazzo dei Papi è un vero mondezzaio”

loading...

NewTuscia – VITERBO – Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione di Maurizio Zaccaria.

Dietro il palazzo dei papi. Una delle tante perle riservate ai turisti sotto il periodo Natalizio.

Dopo aver ammirato il palazzo Papale, volessero inoltrarsi sul retro per dare una sbirciatina alla valle sottostante, meglio per loro che tirano oltre, la solita sporcizia gli arbusti che invadono il panorama sottostante, per non parlare del fatto della gratinata ricoperta da un manto erboso e di rifiuti di ogni genere è un vero mondezzaio, e la foto non smentisce.