Seconda Divisione femminile, Tuscania capolista nel girone A

NewTuscia – TUSCANIA – Riceviamo e pubblichiamo. Il week-end delle squadre tuscanesi inizia venerdì alla Palestra dell’Oratorio San Luigi con la netta affermazione nella Seconda Divisione femminile su Vetralla Volley. Le ragazze di Giuseppe Ruggiero dominano i tre parziali terminati con i punteggi di 25/18, 25/15 e 25/16.

Nuova battuta d’arresto per la Serie D di Victor Perez Moreno opposta sabato al Palazzetto dell’Olivo al Volleyball Santa Monica. Gli ospiti si aggiudicano il set inaugurale (14/25) ma poi subiscono il ritorno di capitan Rocchi e compagni che si riportano in partita (25/23). Nei successivi set la squadra di Ostia rompe gli indugi e si aggiudica 21/25 e 23/25 i restanti parziali.

Grande festa domenica sempre al Palazzetto dell’Olivo: in scena il raggruppamento 3×3 della Under 13 maschile. Ben tre le formazioni del Tuscania Volley partecipanti (bianca, azzurra e amaranto) per una mattinata all’insegna dello sport e del divertimento.

Polisportiva Tuscania di nuovo in campo giovedì 12 con l’Under 18 maschile che alle 20 all’Oratorio sfida Team Volley Lago Bracciano.